Синевир, Аскания-Нова, Шацкие озера, Трускавец: в "Укравтодоре" рассказали, где качественные дороги для туристов. СПИСОК

В течение 2020-2021 годов по программе президента "Большая стройка" были отремонтированы сотни километров дорог, ведущих к морским и горнолыжным курортам, бальнеологическим центрам, крепостям и другим туристическим местам Украины. В этом году работы будут продолжены.

"Укравтодор" на своей странице в Фейсбуке перечислил основные маршруты, которыми уже можно пользоваться с комфортом, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на вызовы пандемии, отремонтированные дороги подтолкнули украинцев больше путешествовать внутри страны", - констатирует ведомство.



Фото: "Укравтодор"

В частности, в Одесской области восстановили более 50 км дорог, ведущих к морю, а на пути в Одессу (трасса М-05 Киев – Одесса) реконструировали мост через Хаджибейский лиман.

В Николаевской и Херсонской областях также ремонтировали дороги к морю, одной из важнейших из них является Т-15-13, идущая к Очакову и Черноморской косе.

"Дорога еще прошлым летом была в ужасном состоянии. Туристы и местные жители местами объезжали разбитый маршрут по полевым дорогам и обочинам. В этом сезоне все 37 км пути отремонтированы и имеют два слоя нового асфальтобетона", - рассказали в "Укравтодоре".

В Запорожской области полностью отремонтировали 119-километровую дорогу в Бердянск и еще 42 км пути к курортной Кирилловке, впервые за 40 лет.

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Среди других важных завершенных проектов – отремонтировано 22 км дороги к заповеднику Аскания-Нова на Херсонщине, половину маршрута к природному парку Святые горы Донецкой области, десятки километров путей, ведущих к природному парку Шацкие озера на Волыни, дороги к курортам Трускавец и Сходница на Львовщине.

Продолжается работа над маршрутом Малый Карпатский круг. В прошлом году на Закарпатье отремонтировали более 44 км дороги Р-21 Долина – Хуст, ведущей к Синевиру, в этом году сделают еще 12 км. Также во Львовской области планируют восстановить дороги М-06 Киев-Чоп и Т-14-24, идущие к Славскому.

Кроме того, восстановлены дороги к Шевченковскому национальному заповеднику (Черкасчина), Музею Сковороды (Харьковщина), дому-музею Франко (Львовщина), 55 км трассы Н-03 до Каменца-Подольского (Хмельнитчина) и многие другие маршруты.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, в течение одного лишь 2021 года по программе "Большая стройка" было восстановлено более 7 тысяч км автодорог по всей стране.