"ЕС" требует срочно выплатить задолженности и повысить зарплату сотрудникам Нацполиции, - заявление

Массовое недовольство уровнем заработных плат и масштабный отток кадров из рядов Национальной полиции – это следствие провальной политики властей Зеленского, угрожающей национальной безопасности и безопасности граждан. Особенно когда западные союзники предупреждают украинские власти о возможном широкомасштабном вторжении российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".

В свое время реформа Национальной полиции и выход на улицы обновленной патрульной полиции стали визиткой успешных реформ в Украине. Одно из главных условий реформы – заработная плата выше средней для патрульных, которая привлекала на службу лучших из лучших и стала антикоррупционным предохранителем.

Накануне 95% личного состава Токмакского отделения полиции написали рапорты на увольнение. Среди главных причин – низкий уровень заработных плат, невыплата 13-й зарплаты, невыплата сверхурочных и ковидных доплат и систематическое давление руководства для фиктивного повышения статистики раскрытия преступлений.

Подобная ситуация наблюдается и в других участках по всей стране, что дискредитирует саму суть реформы Национальной полиции.

Поэтому "Европейская Солидарность" требует в срочном порядке пересмотреть размер заработных плат для патрульных и сотрудников Национальной полиции.

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Также требуем выплатить полицейским задолженности по всем доплатам и отдать причитающуюся копам 13-ю зарплату.

Отдельно ждем отчета министра внутренних дел относительно выполнения этих требований и распределения свыше 98 миллиардов гривен, которые МВД получило на 2022 год.

Также мы требуем поднять денежное довольствие военнослужащих, которое фактически не увеличивали с 2019 года, а также воинам Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, чтобы не допустить подобной ситуации с массовыми увольнениями в этих структурах.

Украинские защитники, на которых лежит ответственность за защиту государства от российской агрессии, заслуживают достойной оплаты труда и всесторонней поддержки государства!