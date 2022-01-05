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Из Беларуси в Польшу, форсируя две реки, прорывались мигранты

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Из Беларуси в Польшу, форсируя две реки, прорывались мигранты
За прошедшие сутки 32 мигранта пытались нелегально пересечь границу между Польшей и Беларусью. Все чаще они выбирают путь форсирования границы через реки Свислочь и Буг.

О попытках нелегального пересечения границы сообщила в Твиттере Пограничная служба РП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"4 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 32 человека", - говорится в сообщении.

На отрезке ответственности пограничной заставы в Михалово задержали четырех граждан Индии, попавших в Польшу, преодолев пешком реку Свислочь. В то же время в зоне ответственности пограничной заставы в Бобровниках четверо граждан Ирака переплыли реку Свислочь на понтоне.

Между тем, в полосе ответственности пограничной заставы в Черемсе наземный участок границы пытались силой форсировать 11 иностранцев.

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    А шо у поляков нет патронов !?
    Кацапы и бульбаши не церемонились бы в аналогичной ситуации .....
  • secret secret_too
    надо наладить канал высылки сирийских эмигрантов из германии через польшу в белорусь

    белоруцкие погранцы такие: эй что вы творите? это не наши эмигранты!

    а поляки: а мы тут при чем? на них не написано ваши они или нет.
  • Valter Valter
    Стрелять не пробовали хотя бы солью? Желающих сразу заметно поубавилось бы.
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