В АрселорМиттал Кривой Рог заявили о блокировке всех счетов компании по инициативе Генпрокуратуры

В Криворожском горно-металлургическом комбинате ПАО ArcelorMittal Кривой Рог заявили, что 4 января средства на всех счетах компании были заблокированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Счета заблокировали, так как представители Офиса генпрокурора обратились в украинские банки с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года решения суда о наложении арестов на счета предприятия в рамках расследования относительно рентных платежей.

В АМКР отметили, что 4 ноября 2021 года окружной административный суд отклонил административный иск против компании, поданный Государственной налоговой службой.

17 ноября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело против одного из руководителей АрселорМиттал Кривой Рог, что компания считает примером политического давления. В АМКР отмечают, что юридических оснований для блокирования счетов компании нет, так как административный процесс против нее не ведется.

"После того, как окружной суд вынес решение в пользу АрселорМиттал, и пока административный иск налоговиков находится на рассмотрении, Генеральная прокуратура предприняла агрессивные меры против компании, что противоречит букве и духу закона", — заявил замгендиректора АМКР по административным вопросам Артем Филипьев.

Напомним, что в ноябре 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору АрселорМиттал Кривой Рог. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на 2,2 млрд грн.

В сентябре прошлого года Госэкоинспекция наложила на АрселорМиттал Кривой Рог штраф в 450 млн грн из-за нанесения вреда экологии. В компании не согласны и будут судиться.

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До этого, в 2019 году, СБУ открыла уголовное производство против АМКР по статье 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины. Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский раскритиковал АМКР за невыполнение обязательств по улучшению экологической ситуации в Кривом Роге.

Также в 2019 году Офис крупных налогоплательщиков Госфискальной службы провел плановую проверку и увеличил налоговые обязательства АрселорМиттал Кривой Рог на 7,9 млрд грн, в частности в отношении рентной платы за недропользование. Комбинат обжаловал доначисления в Государственную налоговую службу Украины, они были частично отменены. Часть доначислений АрселорМиттал Кривой Рог продолжает оспаривать в суде.

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что АМКР получает из государственного бюджета больше, чем платит в него налогов. В компании это опровергают.

АМКР — крупнейший производитель стального проката в Украине. Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО Криворожсталь на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн.