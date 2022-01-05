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Военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену, – Боррель

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Военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену, – Боррель
Любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену для России.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наш главный интерес, наша главная обеспокоенность, наша главная цель - попытаться деэскалировать напряженность через эти переговоры и другие, которые последуют. Но также через сильную поддержку и твердую позицию по поддержке Украины. Эти вещи должны идти рука об руку.

Желание снизить напряженность через диалог, чтобы избежать усиления напряженности, искать решения, но с твердой поддержкой и сильной приверженностью, что любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", - сказал Боррель в ходе брифинга в Луганской области.

Он подчеркнул, что в ЕС происходит координация с НАТО и другими партнерами-единомышленниками ради деэскалации и полной имплементации минских соглашений.

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Топ комментарии

  • Василь Довганенко 7230397a
    Мудрий мужик. Одна біда_ ціна рішучості ЄС гріш в базарний день.
  • Юрій Вінгорськи
    коли нападе рф на Україну?
    а крим?
    а донбас?
    а 8 років, який куй в Україні?
    іхтамнет?
    або мінівідім?
    відповідь цьому мудаку одна.
    тобі це вигідно, паскуда.
    раша викидає бабло і Україна в сраці.
    два зайці для єс і америки. мать їх...
  • Вася Петренко 07e57c76
    " Военная арессия против Украины будет иметь огромные последствия..."-- а пан Боррель часом не знає чому досі нема "огромных последствий", в то час, коли військова агресія ВЖЕ ТРИВАЄ 8 років?!

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