Результатом разговоров Байдена и Зеленского может быть решение украинских властей выполнять минские договоренности и имплементировать формулу Штайнмайера, - Роман Костенко

Разговор Байдена и Зеленского был не "звонком вежливости", а демонстрацией системной работы США по поводу того, чтобы не дать возможности России распространить на Украину и европейские страны сферу влияния.

Такое мнение высказал нардеп Роман Костенко ("Голос") в статье "Цензор.НЕТ".

"В перспективе от этих разговоров мы можем получить такой результат, когда украинская власть решит (возможно, уже это сделала) выполнять минские договоренности и постарается имплементировать формулу Штайнмайера. Судя по поведению руководителей нашего государства, можно сделать вывод, что все к этому идет. И здесь на первом месте будут стоять небезопасные составляющие, будет так, как договорятся, поэтому нам нужно быть очень внимательными в этом процессе.

Политик предположил, что Украина не говорит всей полноты правды о переговорах между США и Россией.

"Штаты говорят о таком принципе переговоров - "ничего о вас без вас". Для меня он означает, что Украина вместе с США и Россией участвует в переговорах по видеосвязи. А не когда мы просто ждем, чтобы нам рассказали, о чем до этого был разговор двух президентов, это уже не совсем "ничего о нас без нас". Кроме того, я считаю, что не все нам пересказывают. Конечно, во внешней политике это нормально. Но для нас не очень в нынешней ситуации, когда мы не знаем деталей.

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Как США будут помогать нам в дальнейшем? Мы не знаем, какие условия они ставят сейчас нашему президенту. Здесь вопрос, чего от нас конкретно хотят? Будем ли мы выполнять договоренности, достигнутые Штатами и Россией? Если мы будем полностью идти с ними в линии выполнения минских договоренностей, они будут нам помогать и поддерживать на международной арене, как это происходит на сегодняшний день. Если говорить о помощи Америки в случае усиления российской агрессии, трудно спрогнозировать. Надеюсь, речь будет не только о санкциях, которые они обещали, но и о предоставлении нам летального оружия. Хотя оно нужно уже сейчас. Не надо ждать, пока Россия нападет. Однако сегодня, я вижу, никто не рассчитывает на агрессию. Считается, что можно решить все мирным путем. Он означает, повторюсь, склонить нас к выполнению минских договоренностей", - уточнил нардеп.