Украина приобрела турецкий комплекс боевого управления ADVENT

Турецкая компания HAVELSAN экспортировала в Украину систему боевого управления ADVENT собственной разработки. Скорее всего, она будет установлена ​​на корвет Ada, который строят для украинских ВМС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

О снабжении системы управления боем заявил один из руководителей подразделений компании HAVELSAN в ролике к Новому году, сообщил турецкий ресурс TurDef.

Система боевого управления ADVENT отвечает потребностям оперативного подхода к использованию сил и средств в комплексе, а не на единичном корабле. Скорее всего, она будет установлена ​​на корвет Ada, который строят для украинских ВМС.

Комплекс имеет архитектуру, способствующую быстрому и правильному процессу принятия решений командованием и обеспечивающую гибкую структуру в использовании нового оружия и датчиков. ADVENT можно интегрировать в наземные, подводные, воздушные и надводные платформы, чтобы они действовали в одном звене.



ADVENT – это усовершенствованная система боевого управления. В настоящее время ее используют военно-морские силы Турции. Система установлена ​​на многих турецких кораблях: на двух корветах типа ADA, на десантном корабле ANADOLU, корабле спецназначения Ufuk, фрегатах Barbaros и Istanbul.

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