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На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения

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На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения
Режим чрезвычайного положения был введен на две недели на всей территории Казахстана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Государственного телеканала "Хабар 24", ограничения будут действовать до 19 января на территории всей страны.

"Они введены в связи с обострением ситуации для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка", - сообщил телеканал.

Ранее президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматы, Нур-Султане, Мангистауской и Алматинской областях.

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Топ комментарии

  • Иван Петров d4225322
    Зеленский слишком тупой, чтобы за чем-то следить. Он просто говорящий попугай.
  • Дмитрий Ч
    ***, а у них столько развлечений было! Шо и Сватов по ящику показывать не будут? Тогда да...
  • Maksim Perepelitca
    Що , у мене новий сосід ???
    .
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