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Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Токаевым

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Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Токаевым
Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, провел телефонные разговоры с главами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касим-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

"Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане", – сообщила пресс-служба Лукашенко в среду.

В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ, говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Диктаторы взбзднули)
  • Horvi Hor d3d97a8c
    Надеюсь рузких казахи начнут резать уже сегодня...
  • Vladimir Longer
    Сцыкотно стало, когда омон на сторону народа переходит...
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