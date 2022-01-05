Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Токаевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, провел телефонные разговоры с главами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касим-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

"Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провели консультации по ситуации в Казахстане", – сообщила пресс-служба Лукашенко в среду.

В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ, говорится в сообщении.

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