Литва не будет продолжать чрезвычайное положение на границе с Беларусью

В среду, 5 декабря, правительство Литвы приняло решение не продлевать чрезвычайное положение вдоль границы с Беларусью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, не будет режима чрезвычайного положения в лагерях, где находятся мигранты.

"В настоящее время правительство не будет предлагать продлить чрезвычайное положение после 15 января, но возможно нам придется рассмотреть это в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью 9 ноября во время последнего обострения искусственного миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

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