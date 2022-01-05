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"Северный поток-2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину, – Блинкен после переговоров с главой МИД Германии Бербок

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"Северный поток-2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину, – Блинкен после переговоров с главой МИД Германии Бербок
Трудно представить, что газопровод "Северный поток-2" заработает, если Россия нападет на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал он журналистам в Вашингтоне по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Трудно представить, что газ пойдет по этому трубопроводу в случае российской агрессии".

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По словам Блинкена, таким образом, этот газопровод является рычагом давления на Россию.

Блинкен подчеркнул, что "Северный поток-2" стал одной из обсуждаемых ими тем.

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Топ комментарии

  • Turambar
    Якщо??!!

    А в 2014-му що не вторгнення було, тупі уйобки? Може вже після того пуйла треба було виїбати і висушити, а ви йому газопровід за "гарну поведінку відкриваєте"??!!
  • NonCFist
    _Очнись, плужара, они вторглись ещё в 2014! А в 2010 напали на ЕС и НАТО в лице Польши! Но вы, подлецы и мерзость, просто отказались называть вещи своими именами - чтобы вам не пришлось по-настоящему давать отпор фашистской расие!
  • S. Fogger
    Такое впечатление что никто в мире не понимает ситуацию: Если ***** вторгнется, Украине в условиях полномасштабной войны уже будет похеру запустят СП2 или нет.
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