"Северный поток-2" вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину, – Блинкен после переговоров с главой МИД Германии Бербок
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Трудно представить, что газопровод "Северный поток-2" заработает, если Россия нападет на Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал он журналистам в Вашингтоне по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
"Трудно представить, что газ пойдет по этому трубопроводу в случае российской агрессии".
По словам Блинкена, таким образом, этот газопровод является рычагом давления на Россию.
Блинкен подчеркнул, что "Северный поток-2" стал одной из обсуждаемых ими тем.