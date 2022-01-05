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Жалоба Януковича и дело о госизмене возвращены в суд первой инстанции

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Жалоба Януковича и дело о госизмене возвращены в суд первой инстанции
Киевский апелляционный суд вернул в Оболонский жалобу Виктора Януковича на приговор. Вместе с тем было возвращено дело экс-президента о госизмене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр Киевского апелляционного суда.

"Уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного В.Ф. Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 возвращено в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Орест Орест
    Федорыч, казахи там тебе квартиранта готовят, пиши в скарге «В связи с ухудшающими жилищными условиями
  • Остап Журавель
    это значит, что у нас нелюстрированны судьи, путлерасты жируют за наш счет, и пока никого не боятся.
  • Sav UA
    І що це значить?
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