Кабмин выделил средства для поэтапного повышения зарплат полицейским, - Клименко

Кабинет Министров Украины выделил деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с января.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января.

В первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС. Также мы ожидаем дальнейшего повышения в апреле. Замечу, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат НЕ ПОЛУЧАТ", - написал Клименко в фейсбуке.

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Глава Нацполиции напомнил, что в 2021 году полицейские получали дополнительные выплаты: материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, на оздоровление. Однако на так называемую 13-ю зарплату средства не были заложены в бюджет-2021.

"Хочу подчеркнуть, что существенное повышение зарплаты всем работникам полиции – сверхсложный вопрос. В сегодняшних условиях – это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. Полицейский обязательно получит достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа", – подчеркнул Клименко.

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