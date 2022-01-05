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Сегодня отмечает 99 лет легендарный командир УПА Мирослав Симчич. ФОТО

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Сегодня 99-летний день рождения празднует легендарный сотенный УПА из Прикарпатья Мирослав Симчич (псевдо Кривонос).

Как сообщает Цензор.НЕТ, будущий сотник родился 5 января 1923 года в селе Вижный Березов, Косовского района, в крестьянской семье.

Сегодня отмечает 99 лет легендарный командир УПА Мирослав Симчич 01

Мирослав Симчич прославился тем, что именно под его руководством в 1945 году под Космачем была разгромлена карательная дивизия НКВД во главе генерал-майора Николая Дергачева, который имел отношение к принудительной депортации крымских татар, чеченцев и ингушей. А теперь ехал взять Космач – бандеровскую столицу Прикарпатья.

Бой за Космач длился три дня без перерыва. Сам Симчич получил ранение. Войска НКВД были уничтожены.

Сегодня отмечает 99 лет легендарный командир УПА Мирослав Симчич 02

Сотня Симчича. Источник: bastion.tv

Мирослава Симчича арестовали в декабре 1948 года. По ряду обвинений он был приговорен к 25 годам тюрьмы. В общей сложности Кривонос провел более 32 лет в заключении и ссылке из-за деятельности в УПА.

В октябре прошлого года Верховная Рада поддержала присвоение звания Героя Украины Мирославу Симчичу.

Сегодня отмечает 99 лет легендарный командир УПА Мирослав Симчич 03

Источник: gk-press.if.ua.

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Топ комментарии

  • Yan Pastars
    Слава Українським воїнам
  • I D 1f3b7626
    Батько наш - Бандера, Україна - Мати!!! Мирославу Симчичу Слава...Тричі!!!
  • Vika Lysenko
    Герою Слава ! Здоровья и любви близких !
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