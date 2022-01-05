Новости

В ходе беспорядков 8 правоохранителей погибли, 317 ранены, - МВД Казахстана

8 95170
В ходе беспорядков 8 правоохранителей погибли, 317 ранены, - МВД Казахстана
В Казахстане во время протестов погибли восемь сотрудников правоохранительных органов. 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В ряде регионов страны продолжились беспорядки, вандализм, организованные провокаторами и хулиганами. Атака происходила с применением камней, арматуры, бит, зажигательной смеси. Были совершены нападения на ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения, торговли, общественного питания и банковских услуг, противопожарной службы и имущество обычных граждан", – отметили в МВД Казахстана.

По данным силовиков, пострадали медики и гражданское население.

Читайте также: Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Глеб123
  • Muni
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Fuat


    @lilygrutcher



    Amidst rumors of Russian intervention, Kazakh rebels are reportedly arming themselves with guns and RPG's.


    На фоне слухов о вмешательстве России казахстанские повстанцы, как сообщается, вооружаются огнестрельным оружием и гранатометами.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости