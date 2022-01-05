В ходе беспорядков 8 правоохранителей погибли, 317 ранены, - МВД Казахстана

В Казахстане во время протестов погибли восемь сотрудников правоохранительных органов. 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В ряде регионов страны продолжились беспорядки, вандализм, организованные провокаторами и хулиганами. Атака происходила с применением камней, арматуры, бит, зажигательной смеси. Были совершены нападения на ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения, торговли, общественного питания и банковских услуг, противопожарной службы и имущество обычных граждан", – отметили в МВД Казахстана.

По данным силовиков, пострадали медики и гражданское население.

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