Заявления РФ о причастности США к протестам в Казахстане – часть стандартной российской методички по дезинформации, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала стандартной российской дезинформацией заявления РФ о причастности США к протестам в Казахстане.

Об этом Псаки заявила во время брифинга 5 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Мы слышали ряд безумных российских заявлений, что за этим стоят США. Я воспользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть, что они абсолютно ошибочны и являются частью стандартной российской инструкции по дезинформации. Мы видели немало такого в последние годы", - сказала она.

Представительница Белого дома подчеркнула, что США призывают власти в Казахстане проявлять сдержанность, а протестующих – выражать свои требования мирно.

Читайте также: В ходе беспорядков 8 правоохранителей погибли, 317 ранены, - МВД Казахстана