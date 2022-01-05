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Казахские силовики проводят зачистку Алматы с применением оружия на поражение, - Бутусов. ФОТО

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Президент Казахстана Токаев объявил "антитеррористическую операцию" в Алматы. Подразделения казахских силовиков производят зачистку с применением оружия на поражение.

Об этом в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Казахские силовики проводят зачистку Алматы с применением оружия на поражение, - Бутусов 01

"Президент Токаев объявил "антитеррористическую операцию" в Алматы. Власти бросили силовиков в ночную атаку на самый большой город Казахстана. Судя по видео и фото, подразделения казахских силовиков проводят зачистку с применением оружия на поражение. Многие видео фиксируют стрельбу очередями из автоматического оружия в городе", – написал журналист.

Бутусов отмечает, что появилась информация о более чем десятках убитых протестующих.

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"По официальным данным, ответным огнем за день убиты 8 силовиков. Сообщается, что двое казахских силовиков убиты во время проведения "антитеррористической операции" в аэропорту Алматы", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • mrSmith
    Надеюсь, этого выродка поймают и на кол посадят.
    Хочется верить, что армия перейдет на сторону людей: и тогда этих «борцов с террористами» начнут убивать как бешеных собак!
  • Storm UA
    В любом случае русским уже не будет жизни в Казахстане.
  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    )(уйло подогнал два самолета "вагнеровцев""
    Думаю среди них есть и те которых Ермак с Нелохом слил..
    Теперь людей убивают
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