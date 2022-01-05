Казахские силовики проводят зачистку Алматы с применением оружия на поражение, - Бутусов. ФОТО
79 232210
Президент Казахстана Токаев объявил "антитеррористическую операцию" в Алматы. Подразделения казахских силовиков производят зачистку с применением оружия на поражение.
Об этом в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Президент Токаев объявил "антитеррористическую операцию" в Алматы. Власти бросили силовиков в ночную атаку на самый большой город Казахстана. Судя по видео и фото, подразделения казахских силовиков проводят зачистку с применением оружия на поражение. Многие видео фиксируют стрельбу очередями из автоматического оружия в городе", – написал журналист.
Бутусов отмечает, что появилась информация о более чем десятках убитых протестующих.
"По официальным данным, ответным огнем за день убиты 8 силовиков. Сообщается, что двое казахских силовиков убиты во время проведения "антитеррористической операции" в аэропорту Алматы", - говорится в сообщении.