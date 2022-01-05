Рынок российских акций упал после обращения президента Казахстана Токаева за помощью к ОДКБ
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Рынок акций в РФ рухнул под влиянием информации о ситуации в Казахстане.
По итогам основных торгов цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 3,9%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Акции крупнейших российских кампаний отреагировали на обращение Токаева за помощью к ОДКБ снижением: "Газпром" потерял 4,18% стоимости акции, Сбербанк – 4,4%, "Яндекс" – 3,57%, "Роснефть" – 3,75%, ВТБ – 3,97%", - сообщило издание Коммерсантъ.