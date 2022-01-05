Денежные средства "АрселорМиттал", на которые наложен арест, являются вещественными доказательствами, - Генпрокуратура

По ходатайству прокурора ОГП наложен арест на безналичные средства на отдельных счетах "АрселорМиттал Кривой Рог", признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Телеграмм пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Согласно материалам уголовного производства установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также по выплате заработной платы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках этого уголовного производства финансовому директору – главному бухгалтеру предприятия в ноябре 2021 года было объявлено о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены выводами комплексной судебной экспертизы.

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В сообщении сказано, что ходатайство об аресте счетов общества было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации, что все процессуальные действия происходят исключительно в рамках действующего законодательства и в пределах уголовного производства, что Офис генерального прокурора всегда последовательно отстаивает интересы инвесторов, однако, прежде всего защищает закон.