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Пророссийская ОДКБ вводит войска в Казахстан

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Пророссийская ОДКБ вводит войска в Казахстан
В связи с обращением президента Казахстана в республику будут направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, являющийся председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - написал Пашинян в фейсбуке.

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
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    Що там «найвеличніший лідер» Зеленський?
    Вже є реакція на підготовку введення військ Путіна в Казахстан?
    Вже є хоч реакція когось із зеленої влади на дії путінського режиму?

    Ні. Тиша. Він відпочиває в Буковелі і весь світ його не гребе.

    Знаєте чому це важливо?
    Бо так само путінська росія робила і з Україною у 2014 році. Так само злочинець Янукович закликав «ввести війська». Зрештою, 7% територій окуповано і загинуло 15 тисяч українців.

    Тому саме Україна має РЕАГУВАТИ першою. І говорити про агресію РФ на весь світ, привертати увагу. Певною мірою, геополітично це може зіграти на нашу користь. Ми маємо в черговий раз сказати світу про АГРЕСОРА, про МАНІЯКА і про ОКУПАНТА.

    Але про що ми говоримо.
    Ніхто не буде дратувати Путіна.

    Комусь добре відпочивається. Йому не до міжнародної політики, і не до України тим більше.

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  • Oleksandr Onys
    Втручанням ззовні. А ви звідки втручатися збираєтеся, дятли?
  • Власов Сергей b3083465
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