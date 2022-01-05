Пророссийская ОДКБ вводит войска в Казахстан

В связи с обращением президента Казахстана в республику будут направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, являющийся председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - написал Пашинян в фейсбуке.

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