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Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд признали украинские COVID-сертификаты

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Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд признали украинские COVID-сертификаты
К составу Доверительной сети е-здоровья ЕС, члены которой взаимно признают цифровые COVID-сертификаты, присоединились новые страны-участницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Речь идет о таких странах, как Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд. Такое решение позволит при пересечении границы с этими странами использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в "Дії"", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, это касается тех граждан, которые вакцинировались от коронавирусной болезни или недавно выздоровели.

"Вакцинированные граждане Украины смогут посещать больше стран без ПЦР-тестов и самоизоляции в странах прибытия, если это позволяет эпидемическая ситуация", - пояснила замминистра Мария Карчевич.

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Как напомнили в Минздраве, на сегодняшний день в состав Доверительной сети е-здоровья ЕС входит 60 стран мира. Среди них не только ближайшие к Украине европейские страны, как Польша, Австрия, Латвия и остальные члены ЕС. Но и страны других континентов, в том числе Сингапур, Новая Зеландия и ОАЭ. Полный список стран-участниц сети можно найти здесь .

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Топ комментарии

  • atv1204 atv
    кто о чем, а вшивый о бане.. украинцам надо, как казахам выйти против упырей, которые устроили геноцид украинцев с принудительной шмурдизацией и со своими аусвайсами..
    половина упырей не вакцинирована, включая шлюшко, кличко и тд..
  • atv1204 atv
    идите лесом со своими цифровыми сертификатами и со своим цифровым концлагерем..
  • Alexander Tsvelikh
    К настоящему времени большинство людей должно было понять, что сценарий «covid» был написан много лет назад, со строгой последовательностью псевдо «событий»: от «внезапного» появления какого-то странного нового «вируса» в Китае до телешоу с демонстрацией массовых захоронений, затем "локдаунов", ужасающего количество «случаев», массовых инъекций невинных граждан экспериментальными химикатами от Pfizer, ограничением (в конечном итоге: ликвидацией) гражданских прав всех тех, кто отказывается участвовать в этом «новом мировом порядке».
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