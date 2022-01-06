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Ермак обсудил ситуацию с безопасностью с помощником госсекретаря США Донфрид

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Ермак обсудил ситуацию с безопасностью с помощником госсекретаря США Донфрид
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 5 января обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы ОП.

"Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности. Важно, что Украина и США всегда на постоянном контакте, как и должно быть в отношениях настоящих стратегических партнеров и друзей", - написал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что отношения и коммуникация между Украиной и США "стали еще более регулярными и вышли на качественно новый уровень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не будут участвовать в Нормандском формате, но будут способствовать поддержке дипломатии, - Донфрид

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Alex Newman
    Єрмак знову поклав на указ піськограя і обговорив безпеку України з представником Держдепу США
  • Rhodesian
    Дерьмак, ты картриджи заправил, мудень? Вовочка опять свои сценарии на рабочем принтере печатал...
  • Неоновая Вывеска
    ЗЕчмо опять обдолбаное валяется, шо Ермак исполняет обязанности призидента. У Ермака есть доступ до гостайн? Какого завхоз лезет в большую политику? ЗЕшобле в полном составе пора уже на выход из ОПы, бо народ насмотрится на казахов и сделает так же
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