Ермак обсудил ситуацию с безопасностью с помощником госсекретаря США Донфрид

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 5 января обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы ОП.

"Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности. Важно, что Украина и США всегда на постоянном контакте, как и должно быть в отношениях настоящих стратегических партнеров и друзей", - написал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что отношения и коммуникация между Украиной и США "стали еще более регулярными и вышли на качественно новый уровень".

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