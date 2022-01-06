Полицейский задержан в Харьковской области на взятке 5 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области на взятке задержан заместитель начальника сектора превенции патрульной полиции одного из районных управлений ГУНП в области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Установлено, что житель Харьковской области вместе со своими вещами случайно взял пакет своего знакомого, в котором лежали деньги. Обнаружив "находку", он сразу связался с владельцем свертка, чтобы вернуть чужое. Однако хозяин об отсутствии денег уже сообщил полиции, поэтому предложил сначала пообщаться со стражами порядка.

В ходе разговора 32-летний чиновник полиции сообщил, что по факту кражи начато уголовное производство и "закрыть вопрос" можно только при условии предоставления ему 5000 долларов США "откупных", - говорится в сообщении.

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Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейского на получении им второй части взятки – 3000 долларов.

Взяточнику объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.