В Нур-Султане и Алматы отключили интернет, телефонная связь почти не работает
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В столице Казахстана Нур-Султане и Алматы вновь отключили интернет, телефонная связь работает с перебоями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отключение произошло в ночь на четверг. Исчез интернет, телефонная связь практически не работает.
Ранее сообщалось, что казахстанские сайты, в частности, ряд СМИ, недоступны за рубежом, жители республики сообщали о проблемах со связью.
Казахстанцы, находящиеся за границей, не могли связаться со своими родными в Нур-Султане и Алматы с помощью телефонной связи и через интернет-мессенджеры.