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В Нур-Султане и Алматы отключили интернет, телефонная связь почти не работает

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В Нур-Султане и Алматы отключили интернет, телефонная связь почти не работает
В столице Казахстана Нур-Султане и Алматы вновь отключили интернет, телефонная связь работает с перебоями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отключение произошло в ночь на четверг. Исчез интернет, телефонная связь практически не работает.

Ранее сообщалось, что казахстанские сайты, в частности, ряд СМИ, недоступны за рубежом, жители республики сообщали о проблемах со связью.

Казахстанцы, находящиеся за границей, не могли связаться со своими родными в Нур-Султане и Алматы с помощью телефонной связи и через интернет-мессенджеры.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Vladimir Longer
    Мы с Вами! Надеюсь казахи будут поумнее беларусов и доведут дело до конца!
  • Сергей Кондратьєв
    Значит идет серьезный замес и победных роликов со стороны власти пока нет
  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    Ну є надія що встоять. Він не просив б допомоги у своїх друзів диктаторів, якщо б сам міг здолати людей. Тобто є шанс що поліція та армія може перейшла на бік людей, хоч не вся, але перейшла. А це зброя. Тому тім військам які туди зайдуть буде не легко придушити їх. Сподіваюсь що встоять.
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