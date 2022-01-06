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Призываем к мирному решению кризиса в Казахстане, - Госдепартамент США

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Призываем к мирному решению кризиса в Казахстане, - Госдепартамент США
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс распространил заявление по ситуации в Казахстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Казахстане, которого считают важным партнером.

"Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности и призываем и власть, и протестующих воздерживаться от этого, - говорится в заявлении. - Мы призываем всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, включая восстановление доступа к Интернету. Мы призываем все стороны найти мирное решение чрезвычайной ситуации"

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Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Иван Петров d4225322
    Американцы говорят о мирном протесте в стране, где даже за намек на оппозиционность тебя сажают в тюрьму или убивают.
  • Иван Петров d4225322
    Откуда вообще идея, что протестами кто-то управляет? Единственное что можно делать это влиять на протест. Тактика простая. Испытана Лукашенко. Происходит митинг, во время митинга подсылаются менты в штатском. Они там бьют стекла администрации. Тут быстро набегают космонавты и начинают всех ложить лицом в землю. Были ли в Казахстане провокаторы в штатском? Кто знает. Может были. Может нет. Но в остальном причина протеста обычный социальный взрыв.
  • NonCFist
    "Ми закликаємо всі сторони..." - Всё ясно, ставят на одну доску людоедов и их жертв! До чего же аморальные подлецы!
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