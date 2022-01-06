Призываем к мирному решению кризиса в Казахстане, - Госдепартамент США

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс распространил заявление по ситуации в Казахстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Казахстане, которого считают важным партнером.

"Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности и призываем и власть, и протестующих воздерживаться от этого, - говорится в заявлении. - Мы призываем всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, включая восстановление доступа к Интернету. Мы призываем все стороны найти мирное решение чрезвычайной ситуации"

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