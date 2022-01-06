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У "Омикрона" более легкие симптомы и более низкие показатели смертности, чем у других штаммов коронавируса, - ВОЗ

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У "Омикрона" более легкие симптомы и более низкие показатели смертности, чем у других штаммов коронавируса, - ВОЗ
Ученые находят все больше доказательств, что новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет более легкие симптомы и более низкую смертность по сравнению с другими вариантами COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы видим все больше исследований, указывающих на то, что "Омикрон" заражает верхнюю часть тела, в отличие от других вариантов, которые поражают легкие и могут вызвать тяжелую пневмонию", - подчеркнул представитель ВОЗ Абди Махамуд.

Отмечается, что, несмотря на то, что количество новых случаев "Омикрона" в мире растет, показатели госпитализации и смертности ниже, чем во время предыдущих волн пандемии.

В ВОЗ подчеркнули, что в настоящее время наблюдается разрыв между количеством случаев COVID-19 и смертей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия коронавируса закончится в 2022 году, - глава ВОЗ Гебрейесус

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Brian Fox
    большинство зараженных омикроном вакцинированные .
  • Vladimir K
    Та да - біжи біжи швидше та ще вколись, та ще напийся тієї вакцини і на голову собі вилий - щоб ти точно не захворів... ідіот фуле наука ж лять.
  • 4uxpux
    И что?А сколько умирает от обычной простуды?Ах да,простуды с появлением ковида нет.
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