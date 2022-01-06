Десятки человек убиты у здания полиции в Алматы. ВИДЕО
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Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек заявила, что десятки "участников беспорядков" в городе ликвидированы, их личности идентифицируются.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"В квадрате улиц Масанчи-Карасай батыра-Жамбыла-Байтурсынова, по месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция. Призываем гостей и жителей города воздержаться от выхода из домов", - говорится в сообщении.
Полиция Алматы также подтвердила разграбление оружейного магазина в городе.
"Спутник Армения" сообщает, что протестующие пытались захватить здание полиции, а также другие административные здания.
В Алматы сегодня ночью началась антитеррористическая операция.