Десятки человек убиты у здания полиции в Алматы. ВИДЕО

Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек заявила, что десятки "участников беспорядков" в городе ликвидированы, их личности идентифицируются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В квадрате улиц Масанчи-Карасай батыра-Жамбыла-Байтурсынова, по месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция. Призываем гостей и жителей города воздержаться от выхода из домов", - говорится в сообщении.

Полиция Алматы также подтвердила разграбление оружейного магазина в городе.

"Спутник Армения" сообщает, что протестующие пытались захватить здание полиции, а также другие административные здания.

В Алматы сегодня ночью началась антитеррористическая операция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мародеры в Алматы таранят филиал банка. ВИДЕО