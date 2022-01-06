ОДКБ рассматривает ситуацию в Казахстане как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за границы"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.
"В обращении говорится, что эта ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за границы", - отметили в ОДКБ.
Казахстанской стороной проведены консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ и направлено обращение глав государств - членов ОДКБ о предоставлении военной помощи Республике Казахстан.
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации ситуации в стране.
Напомним, ранее президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью.
Позже стало известно, что пророссийская ОДКБ вводит войска в Казахстан.