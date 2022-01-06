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ОДКБ рассматривает ситуацию в Казахстане как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за границы"

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ОДКБ рассматривает ситуацию в Казахстане как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за границы"
В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение Обращения Казахстанской стороны по оказанию помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.

"В обращении говорится, что эта ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за границы", - отметили в ОДКБ.

Казахстанской стороной проведены консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ и направлено обращение глав государств - членов ОДКБ о предоставлении военной помощи Республике Казахстан.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации ситуации в стране.

Напомним, ранее президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью.

Позже стало известно, что пророссийская ОДКБ вводит войска в Казахстан.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Romeo Ua
    "Забавно", когда собственное население начинают называть иностранными террористами, попутно зазывая в страну иностранные войска просто для того, чтобы "свое" теплое кресло не освобождать.
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Опять Америка виновата,что Назарбаев,путинская портянка проворовался😁😁😁
  • Алла Новосад 5b57f84f
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZUOVCW29zvPZwsuU0D3J-WUqTw-******************************************************************************************************-cwf9TGl9PVKFWYHH0DT_txTqVYXnFN1bQb149aXff_A&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

    Російські, білоруські та вірменські «миротворці» таки висадились/висаджуються в Казахстані.

    Протягом ночі в Алмати тривала «антитерористтчна операція». Є велика кількість відео та фото як людей просто розстрілювали на вулицях.
    Вбитих скоріше за все сотні.

    Росія та казахська влада роблять те саме що в Білорусі тільки більших масштабах.

    Різниця з Білоруссю полягає в територіальному розташуванні та незацікавленості Європи.
    Як бачимо майже всі мовчать і не реагують. Навіть стурбованості ми не чуємо.

    Влада України також мовчить хоч мала б щось сказати.
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