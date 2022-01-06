Сегодня - третья годовщина получения Томоса об автокефалии ПЦУ

6 января отмечается третья годовщина вручения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, 4 января 2019 года в Константинополь был привезен подготовленный к подписанию Томос о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины, выполненный на пергаменте в древнем стиле иеромонахом Лукой, известным на весь мир иконописцем и каллиграфом. Томос – церковный канонический документ, указ, декрет.

5 января 2019 года Вселенский Патриарх Варфоломей подписал этот исторический документ.

"6 января 2019 года в храме святого Георгия в Константинополе Вселенский Патриарх торжественно, официально и навечно вручил Предстоятелю Православной Церкви Украины Митрополиту Епифанию Томос об автокефалии Украинской Церкви, а также в тот день впервые состоялось евхаристическое сослужение двух Предстоятелей и иерархов и духовенства обеих Церквей", - говорится в сообщении.

В вечер Рождества Христова Томос привезли в Киев, и он был представлен на Рождественской литургии в Софийском соборе. 8 января документ был возвращен в Стамбул для его подписания членами Синода Вселенского Патриархата. 9 января 2019 года на Томосе поставили свои подписи все 12 членов Синода Вселенского Патриархата, чем был формально завершен процесс оформления документа о получении автокефалии поместной Украинской Православной Церковью.

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