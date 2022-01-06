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В ходе протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, - Минздрав республики

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В ходе протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, - Минздрав республики
В результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, заявила первый заместитель главы Минздрава республики Ажар Гиният.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила первый заместитель главы Минздрава республики Ажар Гиният.

По ее словам, 400 человек госпитализированы, 62 человека в реанимации.

Также пострадали 10 медработников.

"Просим не мешать медработникам работать, чтобы кареты скорой медицинской помощи могли своевременно доехать до пострадавших", - отметила Гиният.

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Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Владимир Иванец
    Вот и казахи свою Небесную сотню получили. Вечная память. Герої не вмирають!
  • Aculov Grigoriy
    Гарна новина і погана. Гарна: мордодор ще з однією колишньою "глечики побив" навічно зі своїм втручанням. ...йло вагався довго: втручатись, як "зелені колоради" чи перевдягтись під спецназ казахів. Зрозуміло, що навчити своїх "вЄжлівіх" казахській мові не вдасться, та й грати в мовчанку вони не будуть - треба ж поМАТЮКАТИСЬ. Тому зупинився на "колорадах", незважаючи на попередні заяви про невтручання. ПОГАНА: перевірка взаємодопомоги різних диктатур відбулась, кров'ю невинних тепер вони всі пов'язані, тому будуть зубами гризти землю, а своє вже без боротьби не віддадуть.
  • буков
    Фіг його знає як буде, якщо організуються то буде бойня з обох боків, якщо ні то з одного. Але там за два дня більше поранених ніж за 2 роки у сябрів.
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