Группа украинских граждан не смогла вылететь из Алматы из-за приостановки работы аэропорта, - МИД

Группа украинских граждан не смогла вылететь из Алматы в Киев из-за приостановки работы аэропорта, что вызвано усложнением ситуации в Казахстане, связанной с протестами в этой стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

В Министерстве внимательно следят за развитием событий в Казахстане, а Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане.

"Сейчас ключевой приоритет - их безопасность. Посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы. В случае угрозы жизни или безопасности, украинцы могут обратиться за помощью по номеру телефона: +7 705 755 66 10 или на электронную почту: [email protected]", - сказал Николенко.

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По его словам, ситуация усложняется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и Интернета.

"Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, существенно задерживаются или отменяются международные авиарейсы. Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночлега. Сейчас посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами", - добавил спикер МИД.

В то же время по информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. В связи с этим, сегодня планируется рейс в Киев.

"Ожидаем от казахстанских властей неуклонного обеспечения безопасности граждан Украины, предоставления им полного содействия, в том числе и тем украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана. Призываем наших граждан избегать мест массовых мероприятий, прежде всего в крупных городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь. Хочу всех успокоить: украинское государство своих граждан не оставит на произвол судьбы", - сообщил Николенко.

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