17 января я вернусь в Киев, - Порошенко

Украинцы достойно ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим – убежден пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"2022 год начался с "черных лебедей". Несмотря на праздники, мы внимательно наблюдаем как за событиями в Казахстане, так и за встречей советников Нормандского формата, которая должна пройти без участия Украины, еще и в Москве. И за консультациями НАТО по безопасности с Россией, которые должны состояться в скором времени", - пишет Порошенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Сегодня следует, несмотря на длительный праздничный период, многое сделать для активизации западной поддержки нашего государства, работать с европейскими и американскими партнерами – отмечает пятый Президент.

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"Удивительно, что в дни такого напряжения исполняющий роль Президента постит видосик о том, что осталось за кадром новогоднего видосика. Он развлекается с щенками в спортзале, с Ермаком в Гуте. Отдыхает в Буковеле вместе с Коломойским, своим годфазером и главным выгодополучателем от пребывания Зеленского в Офисе Президента", - отмечает лидер партии.

"Когда у власти неадекваты, оппозиция должна действовать еще активнее. Поэтому следующую неделю – с 10 по 15 января – буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране", – сообщил Петр Порошенко.

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине", – отмечает Порошенко.

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"Уверен, украинцы достойно ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим. Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность", – резюмирует пятый Президент.