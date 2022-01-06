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"Казахские элиты - проукраинские. Казахстан переформатируют в Украину", - российский пропагандист

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"Казахские элиты - проукраинские. Казахстан переформатируют в Украину", - российский пропагандист
Казахстан планируется переформатировать из советской республики в Украину.

Об этом заявил российский писатель-террорист Захар Прилепин, передает Цензор.НЕТ.

Товарищ Прилепина рассказал, что ситуация в Казахстане – результат политики казахских элит.

"Элита там в основном прозападная и проукраинская. Народ же, которым сейчас дергают за ниточки, - это в основном, как видим, казахи из аулов, которые переезжали в Алматы в последние десятилетия. То же самое по Актюбинску - оттуда русские уехали, остались казахи. Плюс миллион оралмаенов, которых Назарбаев переселил и которые, многие, русского не знают. Из советских людей, каковыми являются казахи, сейчас будут пытаться сделать среднеазиатских "украинцев", - цитирует террорист своего товарища.

По его словам, идет "переформатирование советской республики в Украину".

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Казахские элиты - проукраинские. Казахстан переформатируют в Украину, - российский пропагандист 01

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Андрій Вовчак
    Просто казахи нарешті хочуть стати казахами, а не російськими холуями. І це обов'язково станеться.
  • MausMike
    рашка це така маленька країна оточена з усіх боків Україною.
  • Oleg Razin
    Т.е. казахи обязаны быть совками и говорить только на русском???
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