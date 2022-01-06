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Захват контроля РФ над Казахстаном станет "тектоническим сдвигом в новейшей истории России", - американский стратегический центр RAND

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Захват контроля РФ над Казахстаном станет "тектоническим сдвигом в новейшей истории России", - американский стратегический центр RAND
Для полного контроля Казахстана России нужно ввести 13 тыс. солдат, совершить 100 самолетовылетов.

Об этом в Telegram сообщает Azerbaijani Armed Forces, передает Цензор.НЕТ.

"В 2020 году американский стратегический центр RAND подготовил для властей США возможные сценарии действий России в ближайшие два года. Этот документ активно использовался для разработки политики США "по сдерживанию России". Так вот, на одном из первых мест – сценарий по захвату Россией контроля над Казахстаном, который, по мнению авторов доклада, станет "тектоническим сдвигом в новейшей истории РФ", - говорится в сообщении.

Эксперты подсчитали, что для полного контроля Казахстана России нужно ввести 13 тыс. солдат, совершить 100 самолетовылетов. Также указывается конкретное количество военной техники, которое должно быть переброшено из России в Казахстан.

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Захват контроля РФ над Казахстаном станет тектоническим сдвигом в новейшей истории России, - американский стратегический центр RAND 01
Захват контроля РФ над Казахстаном станет тектоническим сдвигом в новейшей истории России, - американский стратегический центр RAND 02
Захват контроля РФ над Казахстаном станет тектоническим сдвигом в новейшей истории России, - американский стратегический центр RAND 03
Захват контроля РФ над Казахстаном станет тектоническим сдвигом в новейшей истории России, - американский стратегический центр RAND 04
Захват контроля РФ над Казахстаном станет тектоническим сдвигом в новейшей истории России, - американский стратегический центр RAND 05
Захват контроля РФ над Казахстаном станет тектоническим сдвигом в новейшей истории России, - американский стратегический центр RAND 06

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    13 тис. солдатів для полнага кантроля

    Я вот охреневаю с этих экспертов. может не 13 тысяч, а все таки 130 тысяч, територия Казахстана не маленькая, попробуй поди проконтролируй там всё
  • Владимир fd08a616
  • Хм e927b159
    Карательную операцию российских фашистов запомнят даже внуки казахов, и пусть молятся те этнические кацапы, которые остаются жить на территории Казахстана, теперь против них будут настроены все казахи и будут их щемить во всю катуху! А Токаев войдет в историю как падаль и мразь, которая пригласила войска оккупантов против собственного народа!
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