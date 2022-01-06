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Нардеп "ЕС" Сюмар о событиях в Казахстане: Мы снова оказались перед угрозой возвращения Украины в российскую зону влияния при молчаливом согласии Запада

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Украина в 2014 году была в шаге от того, что сейчас происходит в Казахстане - если бы Янукович не сбежал и пересидел где-нибудь на Востоке, мы вполне могли бы иметь вторжение российской армии и то же самое на улицах Киева.

Об этом заявила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, комментируя ситуацию в Казахстане, передает Цензор.НЕТ.

"Шокирующие кадры из Казахстана и выводы для Украины… Мы были в шаге от этого в 2014 году. Если бы Янукович не сбежал и пересидел где-то на Востоке, мы вполне могли бы иметь вторжение росармии и то же самое на улицах Киева… За 8 лет, эта угроза некуда не исчезла. И нужно это осознавать", - отметила политик.

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"Россия жестко, армией и пулями очерчивает "свои территории". Азербайджан и Армения с российским контролем над Карабахом. Беларусь со съехавшим с катушек "бацькой". Расстрелянный и зачищенный Казахстан с путинской марионеткой во главе… При полном молчании Запада", - добавила она.

"У вас есть вопросы, кто следующий в этой очереди? Очевидно, что Украина, которая так им нужна для возобновления своей "неоимперии". В этой новой империи Путина не может быть какой-либо сменности лидеров – здесь они вечны. Здесь нет демократических выборов, а есть "электронные" со 100% гарантированными результатами. Здесь нет свободы слова и СМИ, или даже их плюрализма, а есть только государственные холдинги. Здесь зачищают оппозицию и плюют на права человека. И это только "цветочки". Российская империя способна на "больше". И мы это хорошо помним по истории 20-го века, с Голодомором, коллективизацией, Красным террором", - отметила Сюмар.

"Все это я к тому, что через восемь лет, как и в 2013-м, мы снова оказались перед угрозой оказаться в этой путинской "неоимперии". И так же, как тогда, судьбу Украины решают без нас, ставя нас перед выбором: принимать автономию Донбасса и "вшивать" всех пророссийских боевиков в политическое тело Украины, или - вот вам "картинка из будущего", с улиц Казахстана. И все будет быстро. Оба эти сценария об одном и том же - о возвращении Украины в российскую зону влияния при молчаливом согласии Запада. И снова вера в одно - в Бога и в самих себя. Не власть, но в народ. И в свою армию, ставшую лучшей инвестицией страны в шанс на другое, лучшее и мирное будущее", - резюмировала нардеп.

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • kelt kant
    если бы не твоя зеленая марионетка, вместо настоящего президента, то не было бы сейчас такого движа московской орды возле наших границ. а так кремлядь видит, что страна фактически без адекватного главнокомандующего и понимает, что как раз их шанс. Все это благодаря вам, тупоголовое зебильное стадо... выбрали воюющей стране по приколу ничтожество, а разгребать и вырыгивать будет опять кто-то вместо вас.
  • olele
    Олег Леусенко@leusenko1

    https://twitter.com/leusenko1/status/1478976426921627648 3 ч



    Т. Чорновіл:
    Янукович хоча б міг визначати причино-наслідкові зв'язки і не вживав наркотиків.
    Із Зеленським все набагато гірше.
    У Зеленського готовність дати силовикам злочинний наказ більша.
    Але готовність виконання цього наказу силовиками набагато менша, ніж за часів Януковича.
  • Иван Иван 31509c93
    сдача идет по все фронтам, только зебилам по г+г это не показывают.
    все законы - калька с рашкованских. уже и симки вдруг оказалось нужно регистрировать. и политические преследования оппозиции. и избирательное правосудие, и цензура сми, и пропаганда по телеканалам. и про язык уже забыли. и депутаты провластной партии "встречают" оккупантов в Астане.
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