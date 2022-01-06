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"Ждем ввод российских сил": нардеп, экс-"слуга народа" Шевченко прилетел в Казахстан

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Нардеп Евгений Шевченко прилетел в Казахстан и ожидает ввода в республику российских военных.

Об этом парламентарий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Назарбаев ушел! Думаю, Токаев не удержит ситуацию под контролем. Не забывайте, Казахстан - член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем ввод российских сил в Казахстан", - говорится в сообщении.

Ждем ввод российских сил: нардеп, экс-слуга народа Шевченко прилетел в Казахстан 01

Ранее бывший нардеп "Слуги народа" сообщил, что прибыл в Казахстан.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Александр Вопатоп
    Да, ето тот підорас
  • Oljik
    Як там поживає Баканов?)
  • Da non
    "Мудрий" нарід.
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