"Ждем ввод российских сил": нардеп, экс-"слуга народа" Шевченко прилетел в Казахстан
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Нардеп Евгений Шевченко прилетел в Казахстан и ожидает ввода в республику российских военных.
Об этом парламентарий сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Назарбаев ушел! Думаю, Токаев не удержит ситуацию под контролем. Не забывайте, Казахстан - член ОДКБ. Противовес НАТО. Ждем ввод российских сил в Казахстан", - говорится в сообщении.
Ранее бывший нардеп "Слуги народа" сообщил, что прибыл в Казахстан.