"Они нас защищают": Латвия отправит в Украину оружие

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст гуманитарный груз Украине, включающий оружие и технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lsm.lv.

"Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. С нашего региона. И хотя Украина не является членом НАТО, в этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает. По сути, они нас защищают", - сказал министр обороны Латвии.

Ранее Латвия оказывала широкую поддержку, включая финансовую, гуманитарную помощь, военную подготовку, реабилитацию пострадавших и создание службы капелланов, а также политическое лоббирование интересов Украины.

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