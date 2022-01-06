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13 правоохранителей погибли в Алматы, тела двоих из них были обнаружены с отсеченной головой, - госТВ Казахстана

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13 правоохранителей погибли в Алматы, тела двоих из них были обнаружены с отсеченной головой, - госТВ Казахстана
Тело сотрудника правоохранительных органов обнаружено в Алматы с отсеченной головой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в эфире телеканала "Хабар 24".

Ранее сообщалось, что тело одного из силовиков обнаружено с отсеченной головой. Сообщалось о 12 погибших.

"13 правоохранителей погибли, тела двоих из них были обнаружены с отсеченной головой", - сообщил диктор "Хабар 24".

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Egor Shevtsov 094467b8
    щось мені підсказує, що голови відрізали мижебратья для виправдання вводу військ. зараз ще підуть розмови про вакхабітів..
  • Valter Valter
    Казахи не будут панькаться с беркутовцами как украинцы. Из-за етого армия и мусора и даже омон переходят на сторону народа. Знают что им еще там жить. Поетому диктатор и попросил ***** завести в Казахстан своих убийц, которым нечего терять.
  • Alex 13 e8c21eac
    русские ваньки готовьтесь
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