13 правоохранителей погибли в Алматы, тела двоих из них были обнаружены с отсеченной головой, - госТВ Казахстана
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Тело сотрудника правоохранительных органов обнаружено в Алматы с отсеченной головой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в эфире телеканала "Хабар 24".
Ранее сообщалось, что тело одного из силовиков обнаружено с отсеченной головой. Сообщалось о 12 погибших.
"13 правоохранителей погибли, тела двоих из них были обнаружены с отсеченной головой", - сообщил диктор "Хабар 24".