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После Крыма и Донбасса в НАТО перестали недооценивать Россию: сейчас все действительно обеспокоены, - премьер Эстонии Каллас

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После Крыма и Донбасса в НАТО перестали недооценивать Россию: сейчас все действительно обеспокоены, - премьер Эстонии Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что после оккупации Крыма и вторжения на Донбасс в НАТО и Евросоюзе перестали недооценивать Россию.

Об этом она заявила в интервью ERR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

"Когда Россия в первый раз напала на Крым и Украину, то они (НАТО и ЕС. – Ред.) недооценивали эту ситуацию, в том числе и в случае Донбасса. Но сейчас такой недооценки нет, и все на самом деле обеспокоены", – сказала премьер.

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Каллас сообщила, что Альянс "постоянно хотел проводить заседания Совета НАТО-Россия, но Москва от этого отказывалась. Однако теперь эти переговоры пройдут".

"Делая шаг навстречу диктатору, неразумно надеяться, что он отступит хоть на шаг, такую возможность давать нельзя", – подчеркнула Каллас.

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • mrSmith
    О, это в корне меняет дело!
    По видимому, теперь обеспокоенности будут публиковать заглавными буквами, да еще жирным шрифтом?
  • Envoy
    Ну не все . Немцев беспокоит только газовая труба .
  • Sophia-Maria Duglass
    Его в Гаагу пока садить , как бешеного пса
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