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В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех лиц старше 18 лет

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В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех лиц старше 18 лет
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех желающих от 18 лет через 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer. Тем, кто прививался вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другим препаратом согласно разрешенным в Украине схемам.

После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. До этого времени можно пользоваться своим предыдущим сертификатом.

Получить бустерную дозу можно в любом пункте или в центре вакцинации от COVID-19.

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Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Aculov Grigoriy
    Взагалі то я був за вакцинацію. Але бачу зловживання ДОВІРОЮ людей наростає. Я за життя пару раз вжив антибіотики. Чув, що людина звикає до них. Тому потрібно з кожним разом використовувати більш потужні. Тому борсався і лікуюсь без них. Але ..... тут просто жах. Кожні пів року щось нове. Це, щоб людина звикла до ліків? А не до здорового спосібу життя.
  • Moose White
    Всем радостным идиотам - вы уже бустероманы и теперь постоянно будете на игле😁.
  • Sergii Naushenko
    Ви дуже близькі до істини:
    чим частіше будете вакциновуватися - тим нижче Ваш природній імунітет, і тим більше будете залежати від імунітету штучного (того, що у вакцинах)
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