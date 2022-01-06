Стефанчук во второй раз заболел COVID-19: "Год начался с новых хлопот"

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во второй раз заболел коронавирусом.

Об этом спикер сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Новый год начался с новых хлопот - коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура. В который раз призываю всех: не забывайте о масках, дезинфекции рук и дистанции".

И конечно – вакцинация! Бесспорно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Вакцина означает, что заболевание будет протекать легче, без осложнений. На это и надеюсь", - говорится в сообщении

Стефанчук попросил тех, с кем контактировал, сдать тест.

Заметим, Стефанчук уже болел коронавирусом. В ноябре 2020 года он первый раз заразился COVID-19.

Читайте также: В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех лиц старше 18 лет