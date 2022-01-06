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Печерский суд арестовал имущество Порошенко

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Печерский суд арестовал имущество Порошенко
Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство об аресте имущества пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление суда было оглашено во время судебного заседания.

"Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить", - говорится в документе.

Судья, оглашающая постановление во время заседания, перечислила все имущество и активы пятого президента, на которые накладывается арест. Среди них, в частности, принадлежащие Порошенко квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, акции Порошенко в ряде частных компаний.

"Постановление подлежит немедленному исполнению следственным прокурором. Постановление следственного судьи может быть оспорено… в суде апелляционной инстанции", - подчеркнула судья.

Она добавила, что обнародование полного текста указанного постановления назначено на 12:00 14 января 2022 года.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Pravda Pravda 55d435b3
    Щось підказує що Казахстан перекидається на Україну.🧐
  • Димитрий CrimeaBandera
    Хтось так боїться свого політичного опонента, що стрибає на старі граблі.
  • Роман Кокоровець
    який злочин скоїло майно ?
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