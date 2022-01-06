В Москве началась встреча советников лидеров "нормандской четверки" без участия Украины, - росСМИ

В Москве началась встреча политических советников лидеров "нормандской четверки". Встреча проходит без участия главы ОП Андрея Ермака

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Издание отмечает, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводит переговоры по "внутриукраинскому урегулированию" с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции - Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.

В то же время, во встрече не участвует глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Напомним, ранее глава Офиса Президента Ермак провел консультации с советниками канцлера Германии и президента Франции перед их визитом в Москву.

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