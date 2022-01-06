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В Москве началась встреча советников лидеров "нормандской четверки" без участия Украины, - росСМИ

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В Москве началась встреча советников лидеров "нормандской четверки" без участия Украины, - росСМИ
В Москве началась встреча политических советников лидеров "нормандской четверки". Встреча проходит без участия главы ОП Андрея Ермака

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Издание отмечает, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводит переговоры по "внутриукраинскому урегулированию" с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции - Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.

В то же время, во встрече не участвует глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Напомним, ранее глава Офиса Президента Ермак провел консультации с советниками канцлера Германии и президента Франции перед их визитом в Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ФРГ анонсировали переговоры "нормандских советников" в различных форматах уже на этой неделе

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А хіба єрмак там має бути ?
    Я би воліла щоб нашу державу представляв справжній українець, а не якесь квартальне чмо з сумнівною репутацією без будь-яких законних повноважень.
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Місце проведення - це вже шок.
  • Alex Alex 3b1a281f
    єрмаки там і не потрібні....вони вже отримали вказівки...з Оману....
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