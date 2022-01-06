ЕС призывает Россию уважать суверенитет Казахстана, - Боррель
6 867101
Европейский Союз призвал РФ уважать суверенитет и независимость Казахстана на фоне отправки в республику российских воздушно-десантных войск для подавления массовых протестов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Насилие должно быть прекращено. Мы также призываем к проявлению всеми сторонами сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Очевидно, что ЕС готов и желает поддержать диалог в стране", - сказал представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он отметил необходимость с осторожностью относиться к присутствию иностранных войск на территории Казахстана. Он также призвал стороны к сдержанности.