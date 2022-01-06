Рада снова попытается легализовать медицинский каннабис, - "слуга народа" Радуцкий

В Верховной Раде зарегистрируют правительственный законопроект по легализации медицинского каннабиса.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа") в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Депутат заявил, что главное отличие обновленного законопроекта – усиление контроля Национальной полиции за обращением "конопли".

По словам Радуцкого, в редакции инициированного Кабмином документа более четко определено, что такое медканнабис и процедура его импорта.

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"В обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. Ни в том законопроекте, который был направлен на доработку, ни в новом правительственном, нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе", - подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, что инициатива позволит получить доступ к лекарствам более двум миллионам украинцев.