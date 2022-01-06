В Раде собираются привязать зарплаты полицейских к 10 прожиточным минимумам по аналогии с НАБУ, ГБР и ГПУ. ДОКУМЕНТ

Группа из более 30 депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 6506-1 о привязке зарплаты полицейских к 10 прожиточным минимумам (сейчас около 21 тыс. грн).

Соответствующий законопроект опубликован на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, парламентарии предлагают установить заработную плату полицейских по аналогии с НАБУ, ГБР и ГПУ.

"Должностный оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) вузов со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских", - отмечается в законопроекте.

"Полицейским выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет (срок службы) в размерах: при наличии стажа службы в полиции от одного до двух лет – 5 процентов, от двух до четырех лет – 10 процентов, от четырех до семи лет – 15 процентов, от семи до десяти лет – 20 процентов, от десяти до тринадцати лет – 25 процентов, от тринадцати до шестнадцати лет – 30 процентов, от шестнадцати до девятнадцати лет – 35 процентов, от девятнадцати до двадцати двух лет – 40 процентов, от двадцати двух до двадцати пяти лет – 45 процентов, свыше двадцати пяти лет – 50 процентов должностного оклада", – предлагают установить нардепы.

Также читайте: Кабмин выделил средства для поэтапного повышения зарплат полицейским, - Клименко