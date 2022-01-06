Евросоюз не будет вводить превентивные санкции против России: наша главная задача - предотвратить войну, - Боррель
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
"На всякий случай? На всякий случай, нет", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения превентивных санкций для избежания новой большой войны.
Отвечая на уточняющий вопрос, а если война будет гибридной, он сказал: "У нас есть правовая база для введения санкций за гибридную деятельность, за кибератаки. И мы этим уже пользуемся. Несколько российских структур попали под санкции".
Боррель не готов публично обсуждать детали санкций, которые ЕС может ввести в ответ на вероятную военную операцию России против Украины, а также кого конкретно они затронут. Он считает, что такое обсуждение не будет способствовать снижению напряженности.
"Наша главная задача сейчас – предотвратить войну", – сказал Боррель.
Главный дипломат ЕС полагает, что публичное обсуждение возможных санкций может восприниматься как угроза, что не поспособствует деэскалации.
"Я не могу говорить, что может быть в случае начала войны, именно потому, что все наши усилия направлены сейчас на то, чтобы война вообще не началась", – подчеркнул Боррель.
Он также напомнил, что Евросоюз, США и НАТО неоднократно и последовательно давали понять России, что она неизбежно "заплатит высокую цену в случае агрессии". При этом, сказал Боррель, ЕС ясно проговаривал, что "платить высокую цену" придется не отдельным фигурантам санкций, а всей России в целом.
Верховный представитель ЕС счел нужным напомнить, что введение санкций от имени всего Евросоюза по его уставу возможно только если по этому вопросу будет единогласное решение всех стран-участниц.