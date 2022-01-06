Евросоюз не будет вводить превентивные санкции против России: наша главная задача - предотвратить войну, - Боррель

Европейский Союз не будет вводить превентивные санкции против России.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"На всякий случай? На всякий случай, нет", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения превентивных санкций для избежания новой большой войны.

Отвечая на уточняющий вопрос, а если война будет гибридной, он сказал: "У нас есть правовая база для введения санкций за гибридную деятельность, за кибератаки. И мы этим уже пользуемся. Несколько российских структур попали под санкции".

Боррель не готов публично обсуждать детали санкций, которые ЕС может ввести в ответ на вероятную военную операцию России против Украины, а также кого конкретно они затронут. Он считает, что такое обсуждение не будет способствовать снижению напряженности.

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"Наша главная задача сейчас – предотвратить войну", – сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС полагает, что публичное обсуждение возможных санкций может восприниматься как угроза, что не поспособствует деэскалации.

"Я не могу говорить, что может быть в случае начала войны, именно потому, что все наши усилия направлены сейчас на то, чтобы война вообще не началась", – подчеркнул Боррель.

Он также напомнил, что Евросоюз, США и НАТО неоднократно и последовательно давали понять России, что она неизбежно "заплатит высокую цену в случае агрессии". При этом, сказал Боррель, ЕС ясно проговаривал, что "платить высокую цену" придется не отдельным фигурантам санкций, а всей России в целом.

Верховный представитель ЕС счел нужным напомнить, что введение санкций от имени всего Евросоюза по его уставу возможно только если по этому вопросу будет единогласное решение всех стран-участниц.