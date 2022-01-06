На бустерную дозу COVID-вакцины уже можно записаться онлайн, - Минздрав

Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех от 18 лет.

На бустерную вакцинацию против COVID-19 для всех желающих старше 18 лет можно записаться онлайн. Об этом сообщает официальный канал медицинской информационной системы Helsi, передает Цензор.НЕТ.

Получить бустерную дозу прививки от COVID-19 могут все желающие от 18 лет. Бустерная доза "добавит" в сертификат о вакцинации 270 дней.

"С момента второй должно пройти не менее 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Посмотреть, сколько времени прошло с момента получения последней прививки, можно в разделе "Мои вакцинации" на портале Helsi.

Для бустерной дозы Минздрав рекомендует Moderna или Comirnaty от Pfizer.

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Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

Записаться на прививку можно по ссылке. Для этого необходимо на сайте helsi.me выбрать город и пункт вакцинации.

После выбора пункта вакцинации в удобном месте необходимо выбрать один из доступных слотов в удобный день и время, записаться и получить подтверждение записи в приложении Helsi или через SMS.