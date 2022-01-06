Бывший "слуга" Шевченко: когда Стерненко с Бутусовым начнут очередной Майдан, Зеленский мог бы обратиться в ОДКБ

Народный депутат Евгений Шевченко, исключенный из рядов "Слуги народа", рассуждает о возможности президента Владимира Зеленского обратиться за помощью в ОДКБ в случае протестов.

Об этом он пишет в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда Стерненко вместе с Порошенко и всякими там Бутусовыми и Агметовыми (так у автора. - Ред.) замутят очередной майдан с целью госпереворота и свержения действующего Президента Украины Владимира Зеленского, у последнего будет опция обратится в ОДКБ за помощью. Как свидетельствует практика, очень эффективно", - написал он.

Уже первый комментатор напомнил Шевченко, что Украина не участник ОДКБ, следовательно, такое обращение невозможно.

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ОДКБ – организация договора о коллективной безопасности. Это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

Напомним, ранее президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью.

Позже стало известно, что пророссийская ОДКБ вводит войска в Казахстан. Россия отправила в Казахстан своих десантников в качестве "миротворцев".