Нардеп "Голоса" Бобровская: бывшему "слуге" Шевченко неймется увидеть Украину под полной оккупацией
Об этом пишет в фейсбук народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская, сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом она отреагировала на пост Шевченко, в котором он советует Зеленскому обратиться в случае протестов "за помощью" к ОДКБ, приводя в качестве примера Казахстан.
"Евгений, это именно ваше ОДКБ (читай, российские войска) уже 8 лет очень эффективно убивают украинцев. Недалеко от вашего родного округа, в пгт Кушугум похоронены 118 украинских бойцов, погибших в Иловайском котле, организованном регулярными частями российской армии", - Бобровская.
"Но, очевидно, Шевченко неймется увидеть Украину под полной оккупацией", - добавила она.
Нардеп напомнила, что Шевченко - фигурант расследования за государственную измену. "Что ж, надеюсь производство по статье 111, которое по нему уже осуществляется, будет доведено до конца. И этот любитель русского мира надолго присядет", - отметила она.